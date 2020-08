काही सेकंदांत एटीएमचा कॅशबॉक्स बाहेर काढला, नोटा बघून दोघांनी कंटेनर गाठले !

जळगाव : गॅसकटरने एटीएम कापून त्यातील साडेचौदा लाखांचा ऐवज लंपास करणाऱ्या हरियानातून अटक केलेल्या संशयितांनी एटीएम फोडल्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखविल्याने पोलिसही अवाक् झाले. दोघेही १६ ऑगस्टपर्यंत कोठडीत असून, गुन्ह्याचा मास्टरमाइंड कुर्शीद व चोरून नेलेल्या रोकडचा अद्याप थांगपत्ता लागलेला नाही. तपासपथक संशयिताच्या शोधात हरियानात धडकले आहे. कोलकता ते भिवंडी अशा अडीच हजार किलोमीटरच्या चार फेऱ्या झाल्याने मास्टरमाइंड कुर्शीद मदारी सैफी याला शिवकॉलनीतील एटीएम लुटण्यासाठी सोपे वाटले. त्यानुसार त्याने योजना आखून भिवंडीकडून कोलकत्याला जात असताना, मालेगाव येथे जेवण केले. तेथून कंटेनर जळगावात शिरल्यानंतर रात्री एकच्या सुमारास त्याने शिवकॉलनीजवळ गाडी थांबविली. अवघ्या ३३ मिनिटांत त्याने एटीएम यंत्राची अतिसुरक्षित समजली जाणारी तिजोरी कागदी पुठ्ठ्याप्रमाणे कापून काढली. काही सेकंदांत त्याने एटीएमचा कॅशबॉक्स बाहेर काढला. त्यातील नोटा बघून दोघांचे डोळे विस्फारले. लगेच त्यांनी पैसे घेऊन कंटेनर गाठला व कोलकत्याला निघून गेल्याचे प्रात्यक्षिकादरम्यान दोघा भामट्यांनी तपासपथकाला सांगितले. एटीएम कापण्यात तरबेज

एटीएम यंत्रासाठी आवश्‍यक ओतीव लोखंडाच्या तिजोऱ्या तयार करण्याचे कारखाने सर्व हरियानाला लागून आहेत. वेल्डिंग, कटिंगसह लेाखंडाचे काम करणारे सर्व मजूर, कामगार यात असल्याने त्यांना एटीएमच्या तिजोऱ्यांची इत्थंभूत माहिती असते. तिजोरी नेमकी कोठून कापली, तर कॅशबॉक्स हाती लागेल हे माहिती असल्याने अवघ्या २० मिनिटांत पुठ्ठ्यासारखी तिजोरी कापून ते मोकळे करतात. त्रुटी पथ्यावर

महामार्गावर असलेले एटीएम यंत्र आणि बँकेची शाखा असताना तेथे सुरक्षारक्षक नसणे, स्टेट बँकेची ऑनलाइन सेन्सर प्रणाली कार्यान्वित नसणे, स्मोक अलार्म नसणे, हॉटेल, अंडा लॉऱ्यांमुळे मोकाट कुत्रे महामार्गालगत त्या बाजूला झोपलेले होते. पोलिस गाडीचे महामार्गाने निघून जाणे आदी त्रुटी या चोरट्यांच्या पथ्यावर पडल्या.

