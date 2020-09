ताजिया नाही, मिरवणूक नाही, तरी विधायक कामातून साजरा केला मोहरम I 

जळगाव : कोरोना मुळे सर्व धर्माच्या सणांवर विरजन पडले असून घरातच बसून आपल्सया पद्णधतीने सण साजरा करावा लागत आहे. त्यात कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी शासनाकडून आलेल्या नियमांचे पालन करून वेगळ्या पद्धतीने सण साजरा करण्याचा काम पिंप्राळा हुडकोतील मुस्लीम समाजाने करण्याचा प्रयत्न केला. या उपक्रमात महिलांचा देखील सहभाग होता. जळगाव शहरातील पिंप्राळा हुडको परिसरातील साबरी फाऊंडेशन तर्फे अगळावेगळा मोहरम सण साजरा करण्यात आला. मिरवणुका, ताजियांना परवानगी नसल्याने यंदा परिसरातील तरुणांना रक्तदानासाठी प्रोत्साहीत करुन दुपार पर्यंत ६१ बॉटल रक्ताचे संकलन करण्यात आले. विषेश म्हणजे महिलांनीही यात रक्तदान करुन योगदान दिले. शहरातील साबरी फाऊंडेशन तर्फे मेाहरम सणाचे औचित्य साधून यंदा कोरोना महामारी आणि रक्त तुटवड्यावर मार्ग काढण्यासाठी पिंप्राळा हुडको परीसरातील तरुणांना आवाहन करण्यात आले होते. यावेळी हाजी करीम सालार, मुफ्ती हारुन नदवी, नदिम मलीक आदींची उपस्थीती लाभली. संस्थेचे हुसैन साबरी, फिरेाज शेख, बशीर पिंजारी, चिराग पिंजारी, युनूस पिंजारी, रेाशन पिंजारी, मुबारक सैय्यद, मुकीम खान आदी पदाधिकाऱ्यांनी योगदान दिले. इंडीयन रेडक्रॉस तर्फे आयेाजकाचे आभार व्यक्त करण्यात आले.

संपादन- भूषण श्रीखंडे

