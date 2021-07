जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचे गंभीर रुग्ण संख्या पंचवीसच्या आत

By



जळगाव : जिल्ह्यातील कोरोनाचा (corona) उतरता आलेख कायम आहे. गुरुवारी नव्या सहा रुग्णांच्या (Patient) नोंदीसह ११ रुग्ण कोरोनामुक्त (corona free) झाले. गंभीर रुग्णांची संख्या आता पंचवीसच्या आत आली असून, दोन्ही लाटांमधील हा नीचांकी आकडा आहे.

(jalgaon district is corona critical patients number in twenty five)

हेही वाचा: तर..मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही!-चंद्रशेखर बावनकुळे



जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव मार्च ते मे अशा दोन-अडीच महिन्यांमध्ये तीव्रतेवर होता. नंतर मात्र लाट ओसरायला सुरवात झाली आणि आता जुलैच्या अखेरीस सक्रिय रुग्णसंख्या शंभराच्या टप्प्यात येण्यापर्यंत संसर्ग नियंत्रणात आला आहे.

गुरुवारी दोन हजार ५६४ चाचण्यांचे अहवाल प्राप्त झाले. पैकी जळगाव शहर एक, पाचोरा तीन, जामनेर व चाळीसगाव तालुका प्रत्येकी एक असे केवळ सहा नवे रुग्ण समोर आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकूण रुग्णांची संख्या एक लाख ४२ हजार ५४६ झाली आहे, तर दिवसभरात ११ रुग्ण बरे झाल्यामुळे बरे होणाऱ्यांचा आकडा एक लाख ३९ हजार ८६७ वर पोचला आहे. गुरुवारी (ता. २२) सलग सहाव्या दिवशी जिल्ह्यात एकाही मृत्यूची नोंद नाही.







गंभीर रुग्ण पंचवीसच्या आत

सक्रिय रुग्णांची संख्या सध्या १०४ पर्यंत घटली आहे. पैकी लक्षणे नसलेले ६८, तर लक्षणे असलेले रुग्ण ३६ आहेत. गंभीर रुग्णांची संख्याही कमी झाली असून, ऑक्सिजनवर १७ आणि आयसीयूतील रुग्णसंख्या अवघी सहा आहे.



हेही वाचा: चेन्नईमधील या कॅफेमध्ये रूचकर पदार्थांचा नक्की आनंद घ्या!



सिव्हिल ‘कोविड’मुक्त

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गुरुवारपासून ‘नॉन कोविड’ सुविधा सुरू झाल्या. मात्र कालपर्यंत या रुग्णालयात दाखल सर्व कोविड रुग्णांना बरे होऊन डिस्चार्ज देण्यात आला असून, कोरोनावरील नियंत्रणात ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. रुग्णालयात दाखल केवळ एकमेव रुग्णास बुधवारी मोहाडी येथे सज्ज करण्यात आलेल्या कोविड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.