खळबजणकः जिल्हा कारागृहात कैद्याकडे सापडला मोबाईल

जळगाव: जळगाव जिल्हा कारागृहाच्या ब्यारेक नंबर सहा मध्ये तपासणी दरम्यान कैद्यांकडे मोबाईल मिळून आला आहे. त्यामुळे आज पुन्हा कारागृहात खळबळ उडाली आहे. काही दिवसापुर्वीच तीन कैद्यी कारागृहातून पळाले होते, त्यामुळे जिल्हा कारागृहातील सुरक्षा यंत्रणेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जळगाव जिल्हा कारागृह सुरक्षारक्षकाच्या डोक्याला पिस्तूल लावून तीन कायद्यांनी पलायन केले होते. यामुळे जिल्हा कारागृहाची सुरक्षा यंत्रणेवर अनेक प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले होते. तसेच कैदी पळाल्यानंतर तिसऱया दिवशी कैद्यांना पार्सल देण्याचे देखील प्रकरण समोर आले होते. त्यात हे प्रकरण ताजेच असतांना आज कारागृहातील ब्यारेक नंबर 6 मधील कैदी वापरात असलेला मोबाईल मिळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. इलेक्ट्रिक बोर्डाच्या मागे मोबाईल लपवलेला

कारागृह अधीक्षक जोसेफ गायकवाड यांच्या सूचनेवरून कर्मचारी अरविंद पाटील यांनी ब्यारेक ची झडती घेतली. झडती घेत असतांना कर्मचारी पाटील यांना विद्युत बोर्डाच्या मागे हा मोबाईल लपवून ठेवला सापडला. कारागृह अधीक्षकांनी तात्काळ ब्यारेक मधील सर्व कैदी दुसऱ्या बॅरेकमध्ये कैद्यांना पाठवीले. याप्रकरणी गुन्हा हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. मोबाईल नेमका कोणाचा आहे व तो किती दिवसापासून वापरात होता, याची माहिती अद्याप समोर आलेले नसून कारागृहाच्या सुरक्षेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. फरार आरोपींचा अजून थांगपत्ता नाही

गेल्या पंधरा दिवसापूर्वी जिल्हा कारागृहातून अट्टल गुन्हेगारांनी सुरक्षा रक्षकाची रिव्हॉल्वर हिसकून त्याचा धाक दाखवून कारागृहातून पलायन केले होते. तेव्हापासून पोलिस दल या कैद्यांच्या मागोवावर असून अनेक ठिकाणी शोधासाठी पथके देखील पाठविण्यात आले आहे. परंतू अजून पोलिसांना हे पलायन केलेले कैद्यांचा थांगपत्ता लागलेला नाही.

