संवेदनशील जिल्हाधिकारी राऊतांमूळे पत्रकाराचे वाचले प्राण, अन पुण्याची पुनरावृत्ती टळली !

जळगाव ः धरणगाव तालुक्यातील पत्रकार कोरोनाबाधित झाला. तो खासगी रुग्णालयात दाखल आहे. रुग्णालयाने त्यास चोवीस तासांच्या आत ‘टोसलीझुमॅब’ हे इंजेक्शन लिहून दिले. त्याचा तपास करता, जिल्ह्यात ते कोणाकडेच उपलब्ध नव्हते. ते मिळाले नसते तर कदाचित त्या पत्रकाराला प्राण गमवावे लागले असते. मात्र, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हे इंजेक्शन मिळवून दिल्याने पत्रकाराचा जीव वाचला. पुण्यातील कोरोनाग्रस्त पत्रकारावर वेळीच उपचार न झाल्याने त्याला प्राण गमवावे लागले. मात्र, जिल्हाधिकारी राऊत यांनी संवेदनशीलता दाखविली आहे. धरणगाव तालुक्यातील पन्नासवर्षीय पत्रकार कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ झाला. त्यास रविवारी (६ सप्टेंबर) जळगावमध्ये खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांनी रुग्णाच्या नातेवाइकांना ‘टोसलीझुमॅब’ हे इंजेक्शन आणण्यास सांगितले. नातेवाइकांनी सर्व इंजेक्शनसाठी सर्व मेडिकल, ड्रगिस्ट असोसिएशनशी दूरध्वनीवरून संपर्क करून जिल्हा पालथा घातला. मात्र, इंजेक्शन मिळाले नाही. जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके यांच्याशीही दूरध्वनीवरून संपर्क करून असे इंजेक्शन मिळेल का? अशी विचारणा केली. त्यांनी अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क केला. त्यांच्याकडेही ते नव्हते. मात्र, जिल्हा कोविड रुग्णालयाकडे असल्याची माहिती दिली. जिल्हा रुग्णालय असल्याने खासगीत ते इंजेक्शन देता येणार नव्हते. श्री. बोडके यांना याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना व्हॉट्‍सॲप मेसेज केला. सोबतच पत्रकार विजय वाघमारे यांनीही पत्रकाराला मदत करण्याबाबतची पोष्ट श्री. बोडके यांना टाकली होती. दुसरीकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना फेसबुकवर त्याच रुग्णाबाबत माहिती देत, तुम्ही रुग्णाला वाचविण्यासाठी इंजेक्शन उपलब्ध देण्याबाबत विनंती केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी श्री. बोडके यांच्याशी आज सकाळी दूरध्वनीवरून संपर्क करून रुग्णाबाबत माहिती घेऊन इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे त्यासाठीचे पत्र देतो, असे सांगितले. श्री. गुप्ता यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्र उपलब्ध करून घेण्यासाठी सकाळपासून धडपड सुरू केली. दुपारी पत्र मिळाल्यानंतर लगेच जिल्हा कोविड रुग्णालयाचे डीन डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांच्याकडून ‘टोसलीझुमॅब’ इंजेक्शन उपलब्ध करून घेतले. लगेच दाखल असलेल्या पत्रकारास देण्यात आले. यामुळे त्याचे प्राण वाचले. पुण्यातील पुनरावृत्ती जळगावमध्ये टळली असल्याने इंजेक्शन मिळविण्यासाठी परिश्रम करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वांचेच सहकार्य

काही डॉक्टरांच्यामध्ये ‘टोसलीझुमॅब’ इंजेक्शन देणे चांगले तर काहींना मते नाही. शासनाने ही तयार करणे बंद केले आहे. रुग्णाला गरज होती, योगायोगाने ते आपल्याकडे उपलब्ध होते. जिल्हा कोविड रुग्णालयाच्या ‘डीन’डॉ.रामानंद यांनीही लागलीच ती दिली. सर्वांचेच सहकार्य मिळाल्याने आपण ती लस देऊ शकलो. त्यांचे सहकार्य मिळाले नसते किंवा ते इंजेक्शनच उपलब्ध नसते तर अडचण झाली असती. रुग्ण वाचविण्यासाठी मी प्रयत्न केले, असे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी ‘सकाळ’ सांगितले. संपादन- भूषण श्रीखंडे

