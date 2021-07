शेतरस्त्याच्या वादातून भावानेच भावावर केला गोळीबार

By

जळगाव ः भडगाव तालुक्यातील पळासखेडा येथे शेतातील (Farm) बांधावरील रत्याच्या वादातून चुलत भावावर गोळीबार (Gun Fairing) करण्याची घटना घडली. यात एक जण जखमी झाला असून त्यांच्यावर जळगाव येथील रुग्णालयात (Hospital) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेत. घडलेल्या घटनेमुळे गावात एकच खळबळ उडाली आहे.

भडगाव तालुक्यातील पळासखेडा येथील अशोक शिवाजी पाटील यांचे वडीलोपार्जीत शेती असून आजुबाजूला पाटील बांधवांचे शेत आहे. यात शेताच्या मध्यातून बांधरस्त्यावरून ओशक पाटील व विजय पाटील यांच्या वाद आहे. आज आशोक पाटील त्यांच्या शेतात बैलगाडीने जात असतांना विजय पाटील यांनी पिस्तूलीने चार वेळा गोळीबार केला तसेच आशोक पाटील व विजय पाटील याच्यात झटापट देखील झाली. या घटनेत अशोक पाटील यांच्या खांद्याला दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचारार्थ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

पळासखेडा परिसरात खळबळ

पाटील बांधवामध्ये शेतातील बांधरस्त्याचा जूना वाद असून आज अशोक पाटील यांच्यावर थेट गोळीबार झाल्याची घटना घडली. त्यामुळे पळासखेडा गावात एकच खळबळ उडाली आहे.

जिल्ह्यात गोळीबाराच्या घटनेत वाढ

जळगाव जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून गोळीबार व गावठी बंदूक सापडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. पाच दिवसापूर्वी जळगाव येथे उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्यावर गोळीबार, पाचोरा, चाळीसगाव येथे गावठी पिस्तुल सराईत आरोपींकडून जप्त करण्यात आली होती.