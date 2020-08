रावेर : तालुक्यातील मोरगाव येथील शेतकऱ्याच्या शेतातील खोलीत घरात केवळ एक वीजबल्ब आणि एक पंखा असून, त्याचे वीजबिल चक्क एक लाख रुपये आले आहे. याबाबत तक्रार करूनदेखील दखल घेतली जात नसल्याचे वीजग्राहक प्रकाश मुजुमदार यांनी सांगितले. हेही वाचा - लाचखोर प्रांताधिकाऱ्यांसह दोघांना जामीन; तर मिळू शकते कोठडी महावितरण विभागाच्या विभागीय कार्यालयाला दिलेल्या पत्रात मुजुमदार यांनी म्हटले आहे, की आपली शेती तालुक्यातील मोरगाव येथे असून, शेती साहित्य ठेवण्यासाठी एक घर घेतले आहे. तिथे कोणीही राहत नाही. फक्त शेती साहित्य ठेवले जाते. या घरात एक बल्ब आणि एक पंख असून, त्याचाही नियमित वापर होत नाही. मात्र, या ठिकाणचे वीजबिल जास्त आल्याची तक्रार आपण फेब्रुवारी महिन्यात केल्यावर वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी मीटर काढून नेले आहे. आता ऑगस्ट महिना संपत आला तरीही नवीन मीटर मिळालेले नाही. मात्र, मागील महिन्यात ९७ हजार ७४० रुपयांचे वीजबिल मिळाले आहे. त्याबाबत तक्रार केल्यानंतरदेखील या महिन्यात एक लाख दहा हजार रुपयांचे वीजबिल मिळाले आहे. हे अवाजवी बिल तातडीने कमी करून मिळावे, अशी मागणी श्री. मुजुमदार यांनी वीज वितरण कंपनीला दिलेल्या पत्रात केली आहे. यापुर्वीही शेतमजुराला ७ हजार बिल

महावितरणकडून अवाजवी बिलाची आकारणी करण्याचा गोंधळ आताचाच नाही. यापुर्वी देखील साकळी (ता. यावल) येथे शेतमजुराला एका महिन्याचे वीजबिल ७ हजार, तर चार महिन्यांचे एकूण १६ हजार बिल दिले होते. लॉकडाउनच्या काळातील भरमसाट वीजबिल ग्राहकांना पाठवल्यानंतर निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने वीजबिलात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याबाबत गतीने कार्यवाही होत नसल्याने सर्वसामान्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे या लॉकडाउन कालावधीत मीटर रीडिंग न घेता वीजबिले सरासरीने पाठवली होती. साकळी (ता. यावल) : येथील केळी वाहतूक करून पोट भरणाऱ्या अजित इब्राहीम तडवी या मजुराला लॉकडाउनचे तीन महिन्याचे बिल चक्क ९ हजाराच्या वर देण्यात आले होते. यानंतर पुन्हा एका महिन्याचे बिल सात हजार असे एकूण थकीत चार महिन्याचे १६ हजारांचे बिल पाहून अजित तडवी यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. संपादन : राजेश सोनवणे

Web Title: marathi news raver mahavitaran one month one lakh light bill on farmer