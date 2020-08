यावल (जळगाव) : सौखेडासिम (ता.यावल) येथील रहिवासी व अमेरीका येथे जहाजावर अभियंता म्हणुन कार्यरत असलेल्‍या २७ वर्षीय तरूणाचा अमेरीकेत अपघाती मृत्यू झाला. जहाजावर कामावर असताना सदर अपघात झाला होता. या तरूणाचे अंत्‍यसंस्‍कार गावी केले जाणार असून अमेरिकेहून मृतदेह भारतात आणण्यात आला आहे. सौखेडासिम (ता. यावल) येथील रहिवासी तथा तलाठी मोहंमद हनिफ तडवी यांचा लहान मुलगा आसिफ मो. हनीफ तडवी (वय २७) हा अमेरीकेत एका जहाज कंपनीत अभियंता म्हणुन कार्यरत होता. गेल्‍या महिन्यात म्‍हणजे १४ जुलैला समुद्रात जहाजामध्ये स्फोट झाला होता. यात आसिफ हा गंभीर जखमी झाला होता. त्याच्यावर अमेरीकेतील मियामी, फ्लोरिडा येथील जॅकसन हेल्थ सिस्टीम या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. यात मागील आठवड्यात उपचारा दरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृतदेह गावी आसिफ तडवीचा मृत्‍यू झाल्‍यानंतर अंत्‍यसंस्‍कार गावाकडे करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्‍यानुसार आठवड्याभरापासुन त्याचा मृतदेह भारतात मुळ गावी आणण्याकरीता हालचाली सुरू होत्या. त्‍यानुसार अखेर विशेष विमानाने त्याचा मृतदेह रविवारी मुंबई येथे आणण्यात आला. आज रात्री सौखेडासिम येथे त्यांच्यावर अंत्‍यविधी करण्यात आले. मयताच्या पश्‍चात पत्नी, आई, वडील, एक भाऊ, एक बहिण असा परिवार आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

