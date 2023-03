Jalgaon News : उस्मानियॉ पार्कमध्ये विवाहितेची लग्नाचा लाल ड्रेस घालून आत्महत्या

By

जळगाव : उस्मानियॉ पार्कमधील विवाहितेने मंगळवारी (ता. २८) रात्री नऊच्या सुमारास गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शेजारील मुलगी मोबाईल (Mobile) मागायला आली अन्‌ या घटनेचा उलगडा झाला.

सना तौफीक शेख (वय २१), असे मृत विवाहितेचे नाव आहे. (married woman in Osmania Park committed suicide by hanging herself jalgaon crime news)

तांबापुऱ्यातील कमाल मिस्तरी यांचा मुलगा तौसिफ याच्यासोबत मजीद शेख सांडू (रा. उत्राण, ता. एरंडोल) यांची मुलगी सना हिचा काही महिन्यांपूर्वीच विवाह झाला होता. लग्नानंतर हे कुटुंब शिवाजीनगरातील उस्मानिया पार्कमध्ये राहण्यास आले.

काही दिवसांपासून कुटुंबात कुरबूर सुरू होती. नातेवाइकांनी सनाचा पती व सासू-सासऱ्याची समजूत घातली. वाद विकोपाला गेल्याने पती पत्नी वेगळे निघाले. चार दिवसांपूर्वीच सनाने आपल्या आईवडिलांशी बोलणे केले. मंगळवारी रात्री दहाच्या सुमारास तिने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

शेजारील मुलगी मोबाईल घेण्यासाठी सना शेखकडे गेली. तिने खिडकीतून डोकावून बघितल्यावर हा प्रकार लक्षात आला. शहर पोलिसांनी दार तोडून सना शेख हिला बाहेर काढले. बायको सना हिने लग्नाचा लाल ड्रेस घालूनच गळफास घेतल्याचे दिसताच पती तौफीकला भोवळ येऊन तो खाली कोसळला. त्याला जवळच्या दवाखान्यात नेण्यात आले.

वैद्यकीय समिती समक्ष शवविच्छेदन

वडील मजीद शेख सांडू, आई शबाना मजीद शेख यांनी मुलगी सना हिचा मृतदेह बघताच आक्रोश केला. पती व सासू-सासऱ्यांनी आत्महत्येला भाग पाडल्याचे मजीद शेख सांडू यांनी सांगितले. सासरच्या मंडळीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. वैद्यकीय समिती समक्ष शवविच्छेदन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे तपासाधिकारी सहाय्यक फौजदार रवींद्र सोनार यांनी सांगितले.