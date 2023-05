Jalgaon News : बेपत्ता मूकबधिर मुले पालकांच्या कुशीत...!

Jalgaon News : कुसुंबा (ता. जळगाव) येथील सहावर्षीय मूकबधिर व चारवर्षीय बालक बेपत्ता झाले होते. एमआयडीसी पोलिसांनी या दोन्ही बालकांचा शोध घेऊन त्यांना पालकांच्या स्वाधीन केले. (MIDC police handed over missing deaf and mute children to their parents jalgaon news)

रायपूर कुसुंबा येथीलजयसिंग परदेशी यांचा सहवर्षीय मूकबधिर मुलगा कार्तिक व त्याच्यासोबत प्रियांशू अजयकुमार वर्मा (वय ४), असे दोघे घरात काहीही न सांगता बेपत्ता झाले होते.

दोघांच्या पालकांनी एमआयडीसी पोलिसांत याबाबत तक्रार दिली होती. दोघे बालक भटकत असताना, रिजवान शेख गनी (रा. कानळदा रोड) यांना मिळून आले.

त्यांनी तत्काळ एमआयडीसी पोलिसांना कळविले.

सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, इम्रान सय्यद, इम्तियाज खान, सचिन पाटील, साईनाथ मुंडे, निलोफर सय्यद यांनी दोन्ही बालकांना ताब्यात घेतले.

पोलिस उपअधीक्षक पवार, निरीक्षक जयपाल हिरे यांच्या उपस्थितीत दोन्ही बालकांना त्यांच्या पालकाच्या स्वाधीन करण्यात आले. हरविलेली मुले सुखरूप परत मिळवून दिल्याबद्दल पालकांनी पोलिसांचे आभार मानले.