Milk Price Increase in Jalgaon : जळगाव जिल्हा दूध संघाने दुधाच्या विक्री दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली आहे. शुक्रवारपासून (ता. २७) नवे दर लागू झाले आहेत. वर्षभरातील ही चौथी दरवाढ असून, गेल्या दीड महिन्यात दूध प्रतिलिटर चार रुपयांनी, तर वर्षभरात आठ रुपयांनी महागले आहे..दुष्काळी परिस्थितीमुळे दूध उत्पादनात घट झाली असून, दुधाची आवक ४० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तसेच दूध खरेदी दर, पॅकिंग साहित्य, डिझेल आणि वाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने विक्री दर वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे..जिल्हा दूध संघाने यापूर्वी २७ फेब्रुवारी, १२ ऑगस्ट आणि ११ ऑक्टोबर रोजी प्रत्येकी दोन रुपयांची दरवाढ केली होती. आता २७ नोव्हेंबरपासून पुन्हा दोन रुपयांची वाढ लागू करण्यात आली आहे..Jalgaon Jalna Railway Line Tunnel : मराठवाडा-खानदेशचा प्रवास सुसाट होणार! जळगाव-जालना रेल्वे मार्गावर बनणार देशातील सर्वात मोठा २३.५ किमीचा बोगदा; ३३६ किमीचे अंतर येणार थेट निम्म्यावर!.दरवाढीमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला, तरी ग्राहकांच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार आहे. दूध महागल्याने दुग्धजन्य पदार्थ आणि चहाच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.