Jalgaon Anil Patil : प्रस्ताव पाठवा, निधीसाठी प्रयत्न करू; मंत्री अनिल पाटील यांचे आश्वासन

Jalgaon Anil Patil : शहरातील वाढीव हद्दीतील वसाहतींच्या रस्ते, पथदीप व गटारी या समस्या सोडविण्यासाठी येत्या ४ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव द्यावा, आपण पालकमंत्र्यांशी बोलून अथवा जिल्हा नियोजन मंडळातून निधी देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन मंत्री अनिल पाटील यांनी रावेर येथे बोलताना दिले.

तालुक्यात ५ जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीतील मृत्युमुखी पडलेल्या दोघांच्या निवासस्थानी सांत्वनपर भेट दिल्यानंतर नवीन विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. (Minister Anil Patil promised to try for funding to solve the problem jalgaon news)

नवीन वाढीव वस्तीतील जेवढ्या भागाला या प्राथमिक सुविधा पुरवण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव त्यांनी तयार करण्याची निर्देश या वेळी उपस्थित असलेल्या पालिकेच्या मुख्याधिकारी स्वालिहा मालगावे यांना दिले. ५ जुलैनंतर शहर आणि परिसरात अतिवृष्टीमुळे दुर्गंधी पसरली असून, रोगराई पसरू नये म्हणून त्यांनी पालिकेला साफसफाईचे निर्देश देऊन आरोग्य विभागालाही सज्ज राहण्याचे आदेश दिले.

या वेळी तहसीलदार बी. ए. कापसे, परिविक्षाधीन तहसीलदार मयूर कळसे, माजी आमदार मनीष जैन, राजेश वानखेडे उपस्थित होते. तत्पूर्वी मंत्री अनिल पाटील यांनी येथील बाजार समितीत सभापती सचिन पाटील, उपसभापती योगेश पाटील यांच्यासह संचालक मंडळाचा सत्कार स्वीकारला. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

मात्र आपल्याकडे मंत्री महोदयांचे आगमन झाल्यावर त्यांचे स्वागत करणे आपल्या कर्तव्य असून, आपण शरद पवार यांच्यासोबतच आहोत, असे सचिन पाटील, गणेश महाजन, दीपक पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील हे मंत्री पाटील यांच्या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत होते. अशोक पाटील यांच्या निवासस्थानी ही मंत्र्यांनी भेट दिली. यावेळी प्रदीप पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले.