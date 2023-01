Jalgaon Crime News : अल्पवयीन मुलगी अत्याचारातून गर्भवती

By

जळगाव : यावल तालुक्यातील एका गावातील १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार होऊन ती गर्भवती राहिली आणि त्यातून तिने मुलीला जन्म दिला.

यावल तालुक्यातील एका गावात १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी मातापिता, दोन भाऊ, बहीण राहते. आई-वडील आणि भाऊ हातमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. (Minor girl pregnant from abuse Girl was born in district hospital Jalgaon Crime News)

वर्षभरापासून अल्पवयीन मुलीचे शाळेत जाणे बंद असल्याने ती घरीच एकटीच राहत होती. यादरम्यान समाजातील एका अल्पवयीन मुलाने तिला आमिष दाखवत तिच्यावर वर्षभर अत्याचार केले.

यातूनच ती गर्भवती राहिली. या पीडित मुलीने जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयात शुक्रवारी (ता. १३) बाळाला जन्म दिला. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

