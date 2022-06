Jalgaon : झोपेतच अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग

By

जळगाव : शहरातील पिंप्राळा हुडकोतील अल्पवयीन मुलीचा झोपेत असताना विनयभंग केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (minor girl was molestated in her sleep Jalgaon Crime News)

रामानंदनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पिंप्राळा हुडको परिसरात राहणारी अल्पवयीन मुलगी ही आपल्या कुटुंबीयांसह वास्तव्याला आहे. शनिवारी (ता. ४) रोजी पहाटे ५ वाजता अल्पवयीन मुलगी झोपलेली असताना गल्लीतील संशयित आरोपी तनविर शेख जलील शेख (वय २३) याने पीडिताशी अंगलट करून विनयभंग केला. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर अल्पवयीन मुलीच्या आजीने रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेत या बाबत तक्रार दिली. त्यांच्या तक्ररीवरून संशयित आरोपी तनविर शेख जलील शेख याच्या विरोधात रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहिदास गभाले करीत आहे

