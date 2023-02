By

जळगाव : महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेंतर्गत वीज बिलांसाठी छापील कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद केला. या करिता केवळ ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’ चा पर्याय निवडणाऱ्या जळगाव परिमंडलातील १६ हजार ६६० ग्राहकांकडून १९ लाख ९९ हजार २०० रुपयांची वार्षिक बचत केली आहे. (MSEDCL Go Green scheme Annual savings of Rs 20 lakhs by electricity consumers jalgaon news)

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

हेही वाचा: Subsidy on Milch Animals: दुधाळ जनावरे खरेदी अनुदानात दुपटीने वाढ! जाणुन घ्या लाभ

महावितरणच्या ‘गो-ग्रीन’ योजनेनुसार वीज ग्राहकांनी छापील वीज बिलाच्या कागदाऐवजी फक्त ‘ई-मेल’ व ‘एसएमएस’ चा पर्याय निवडल्यास प्रतिबिलात १० रुपये सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी ग्राहकांची वीज बिलांमध्ये वार्षिक १२० रुपयांची बचत होत आहे.

वीजबिल तयार झाल्यानंतर संगणकीय प्रणालीद्वारे ‘गो-ग्रीन’ मधील ग्राहकांना ‘ई-मेल’ द्वारे पाठविण्यात येत आहे. तसेच ‘एसएमएस’ द्वारे देखील वीजबिलाची माहिती देण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना ‘प्रॉम्प्‍ट पेमेंट’ चा लाभ घेणे अधिक शक्य झाले आहे.

जळगाव जिल्‍ह्यातून अधिक ग्राहक

जळगाव परिमंडलांतर्गत जळगाव मंडलात १० हजार ६७७ ग्राहक 'गो-ग्रीन' योजनेत सहभागी झाले आहेत. धुळे मंडलात ‘गो-ग्रीन’ मध्ये ३ हजार ८५३ ग्राहक सहभागी आहेत. तसेच नंदुरबार मंडलातील २ हजार १३० ग्राहकांनी ‘गो-ग्रीन’ मध्ये सहभाग घेतला आहे.

हेही वाचा: Shabari Gharkul Yojana : कुडा- मातीसह झोपडीतील 8500 आदिवासी बांधवांना हक्काचा निवारा!