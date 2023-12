Jalgaon Municipality News : महापालिका कर्मचाऱ्यांना डिसेंबरच्या वेतनात मिळणार सातवा वेतन आयोग

Jalgaon Municipality News : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची प्रतीक्षा आता संपुष्टात आली आहे. एक हजार १६६ कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर पेड ईन जानेवारीच्या वेतनात तो लागू होणार आहे.

तर पदोन्नती प्रस्तावासाठी प्रलंबित असलेल्या ३७८ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍नही ३१ डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावून त्यांनाही डिसेंबरच्या वेतनात सातवा वेतन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.(Municipal employees will get seventh pay commission in December salary jalgaon news)