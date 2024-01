Jalgaon News : न्हावी ग्रामीण रुग्णालय डॉक्टरांअभावी वाऱ्यावर; तीन महिन्यांपासून गैरसोय

Jalgaon News : येथे ग्रामीण रुग्णालयात गेल्या तीन महिन्यांपासून वैद्यकीय अधिकारी नसल्यामुळे वाऱ्यावर असून, परिसरातील याचा फटका रुग्णसेवेला बसला आहे.

वाढत्या थंडीमुळे सर्दी, खोकल्याचा त्रास वाढत आहे. (Nahvi Rural Hospital is suffering from lack of doctors jalgaon news)