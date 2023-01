Jalgaon News : पाचोरा-जामनेरदरम्यान ‘नॅरो’चे रूपांतर होणार Broad Gaugeमध्ये! 50 किलोमीटरचा फेरा वाचणार

जळगाव : पाचोरा ते जामनेर रेल्वेस्थानकादरम्यान असलेल्या ‘नॅरोग्रेज’चे रूपांतर ‘ब्रॉडगेज’मध्ये करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने डीआरएम एस. एस. केडिया यांनी शुक्रवारी (ता. १३) निरीक्षण केले.

निरीक्षण करतेवेळी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. शिवराज मानसपुरे, वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय तरुण दंडोतिया, उपमुख्य अभियंता निर्माण पंकज धावरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते. (Narrow will converted into Broad Gauge between Pachora Jamner round of 50 kilometers will saved Jalgaon News)

श्री. केडिया यांनी भुसावळ ते पाचोरा टॉवर वॅगन, पाचोरा ते जामनेर रोडद्वारा नॅरोगेजचे रूपांतर ब्रॉडगेज परिवर्तनच्या दृष्टीने निरीक्षण केले. स्थानकाची ठिकाणे ठरविताना मुख्य बाबी म्हणजे परिसरातील शहरे आणि गावांचे महत्त्व, प्रस्तावित मार्गावरून जाण्याची शक्यता, ठिकाणांवरील रहदारीची शक्यता, ठिकाणांभोवती रस्ते, दळणवळणाच्या सुविधेची पर्याप्तता आणि तरतुदीसाठी योग्य दर्जा,

स्टेशन यार्ड यासंदर्भाच्या अटींमध्ये विहित केलेल्या रूलिंग ग्रेडियंटला अनुरूप या स्थानांची भौगोलिक परिस्थिती आणि उंची अभियांत्रिकी विभागाने विचारात घेतली आहे. ऑपरेटिंग दृष्टिकोनातून आणखी एक विचार म्हणजे ब्लॉक विभागाची लांबी जो धावण्याची वेळ आणि लाइन क्षमतेची पर्याप्तता ठरविणारा मुख्य घटक आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Nashik News | निमाची आर्थिक घडी सुरळीत करणार : धनंजय बेळे

स्थानकांवर होणाऱ्या वाहतुकीची अपेक्षित पातळी आणि विभागावर चालविल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येनुसार स्थानकांचा लेआउट निश्चित केला आहे. पाचोऱ्यात नॅरोगेज साइटवर प्रस्तावित अप आणि डाउन तिसरी लाइन आणि मुख्य लाइनशी कनेक्टिव्हिटीसह लेआउट प्रस्तावित आहे. लेआउटमध्ये एक एचएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्म, दोन अप आणि डाउन लूप लाइन आणि मुख्य लाइन यांचा समावेश असेल.

-वरखेडी- ब्लॉक ११.०० पॅसेंजर प्लॅटफॉर्मसह दोन अप आणि डाउन लूप लाइनसह तीन स्टेशन लेआउट, मेन लाइन, १२० मीटरचे, ए ॲन्ड डी साइडिंग असेल.

-पिंपळगाव- ब्लॉक ८.२० १९.२० बेट एलएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्मसह एक अप आणि डाउन लूप लाइनसह दोन स्टेशन लेआउट, मुख्य मार्ग असेल.

-शेंदुर्णी- ब्लॉक ९.३० २८.५० बेट एलएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्मसह एक अप आणि डाउन लूप लाइनसह दोन स्टेशन लेआउट, मुख्य मार्ग असेल.

-पहूर- ब्लॉक ११.४० ३९.९० तीन स्टेशन लेआउट दोन अप आणि डाउन लूप लाइनसह एका बेटासह एलएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्म, मेन लाइन, गुड्स शेड क्षेत्र असेल.

-भगदरा- ब्लॉक ७.६० ४७.५० बेट एलएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्मसह एक अप आणि डाउन लूप लाइनसह दोन स्टेशन लेआउट, मुख्य मार्ग.

-जामनेर- ब्लॉक ६.५० ५४.०० बेट एलएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्म, मुख्य मार्गासह एक अप आणि डाउन लूप लाइनसह दोन स्टेशन लेआउट असेल.

-वाकी- ब्लॉक १४.०० ६८.०० एलएल पॅसेंजर प्लॅटफॉर्मसह दोन अप आणि डाउन लूप लाइनसह तीन स्टेशन लेआउट, मुख्य मार्ग असेल.

-बोदवड- विद्यमान १५.९० ८३.९० एक अप आणि डीएन लूप लाइन प्रस्तावित, नवीन लूप लाइन आणि तिसऱ्या लाइनशी कनेक्टिव्हिटीसह वरच्या बाजूला प्रस्तावित आहे.

-सर्व लूप लाइन ७५३ मीटर सीएसआरच्या असतील आणि द्वि-दिशात्मक (वर आणि खाली) असतील. दोन्ही टोकांना वाळूच्या कुबड्यांची तरतूद असून, सर्व ब्लॉक स्थानकांवर पॅसेंजर प्लॅटफॉर्म ३०० मीटरचे असतील.

हेही वाचा: Nashik News : चांदवडमधील आशा कर्मचारी महिलेस बेकायदेशीर मारहाण