NMU Update : उमवि शिक्षणशास्त्र प्रशाळेत नवे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

जळगाव : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षणशास्त्र प्रशाळेत संशोधन पेपर लेखन आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन या दोन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची सुरवात झाली आहे.

पदव्युत्तर स्तरावरील शिक्षणात संशोधन विषयास महत्त्व असल्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, अभ्यासक आणि संशोधकांना शोधनिबंध लेखनासंदर्भात शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त व्हावे, तसेच त्यांची संशोधनासंदर्भातील वैज्ञानिक दृष्टी विकसित व्हावी, यासाठी ‘संशोधन पेपर लेखन’ या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची सुरवात करण्यात आली आहे. (New Certificate Course in NMU Faculty of Education Jalgaon News)

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Jalgaon : NMU कडून MSW प्रवेशाप्रक्रिया सुरू

हा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम दोन महिने कालावधीचा आहे. यात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना संशोधन पेपर लेखन कसे करावे, याबद्दल माहिती दिली जाणार आहे. या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण शुल्क एक हजार रुपये आहे. याचे वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने शनिवारी आणि रविवारी घेतले जातील.

विद्यार्थी, शिक्षक, अभ्यासक आणि संशोधकांना तंत्रज्ञानाभिमुख बनवून त्यांना तंत्रज्ञानाच्या शैक्षणिक उपयोजनासंदर्भात जागरूक करून त्यांना आवश्यक कौशल्य संपादनासाठी सहाय्यक होईल, यासाठी ‘शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन’ या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची सुरवात करण्यात आली आहे.

या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क १५०० रुपये असून, हा अभ्यासक्रम ब्लेंडेड मोडने सुरू राहील. इच्छुकांनी विद्यापीठाच्या वेबसाईटला भेट देऊन प्रवेश निश्चित करावा. माहितीसाठी डॉ. स्वाती तायडे यांच्याशी ९३०७४४५०६४ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

हेही वाचा: NMU Authority Election : संस्थाचालक गटात ‘विद्यापीठ विकास’ चे वर्चस्व