New Year 2024: खबरदार, गड- किल्ल्यांवर पार्ट्या कराल तर..! सह्याद्री प्रतिष्ठान ठेवणार वॉच

New Year 2024: रविवारी (ता. ३१) साजरा केल्या जाणाऱ्या ‘थर्टी फर्स्ट’च्या पार्श्‍वभूमीवर गड, किल्ल्यांचे पावित्र्य जपण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने तालुक्यातील गड, किल्ल्यांवर दारु, मटणाच्या पार्ट्‍या करताना कोणी आढळून आल्यास, त्यांच्‍यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी येथील सह्याद्री प्रतिष्ठानने केली आहे.

