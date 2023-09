Jalgaon News : थम्ब इम्प्रेशन नसल्यास सप्टेंबरचे वेतन नाही; महापालिका उपायुक्तांचा आदेश

Jalgaon News : महापालिकेतील काही कर्मचारी काम न करता वेतन घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही जण थम्ब इंम्प्रेशन मशीन बंद असल्याचा बहाणा करून मस्टरवर सह्या करून वेतन घेत आहेत. (No September pay to municipality worker if no thumb impression jalgaon news)

मात्र, त्यांच्या या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. महापालिका आता सप्टेबर महिन्याचे वेतन थंब इंम्प्रेशन मशिनच्या हजेरीनुसारच करणार असल्याची माहिती उपायुक्त अविनाश गांगोडे यांनी दिली.

महापालिकेत सद्यस्थितीत तळमजल्यावर थम्ब इम्प्रेशन मशिन बसविण्यात आले आहे. परंतु, आता प्रत्येक मजल्यावर त्या-त्या विभागाबाहेर मशिन बसविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या विभागात जावूनच थम्ब करावा लागणार आहे.

थम्ब असल्याशिवाय सप्टेबरचे वेतन अदा केले जाणार नाही. तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेत २ हजार ६३२ कर्मचारी कार्यरत होते. नगरपालिका असताना १९९१ ते १९९७ या कालावधीत भरती झालेले कर्मचारी आता निवृत्त होत असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे.

सध्या माहापालिकेत १ हजार ४७० एवढेच कर्मचारी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण पडत आहे. असे असतांनाही काही कर्मचारी फक्त सह्या करून निघून जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन अधिकाऱ्यांतर्फे आता सक्तीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.