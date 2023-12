No Vehicle Day: महापालिकेतर्फे दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी ‘नो व्हेईकल डे’

No Vehicle Day: राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रम व माझी वसुंधरा ४.० अंतर्गत ‘एक दिवस आपल्या शहरासाठी’ उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने जळगाव महापालिकेतर्फे दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी शहरात ‘नो व्हेईकल डे’ पाळण्यात येईल. (No Vehicle Day on first Wednesday of every month by Municipal Corporation jalgaon news)