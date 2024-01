Nashik Lok Sabha Election : निवडणूक प्रशिक्षणास दांडी मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोटीस

Nashik Lok Sabha Election : लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने जिल्हा निवडणूक विभागामार्फत सुरू असलेल्या प्रशिक्षणास दांडी मारणाऱ्या १५ अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे मतदारदिनी निवडणूक कामकाजाबाबत प्रशिक्षण घेण्यात आले.