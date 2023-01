जळगाव : जुन्या भांडणावरून वाद पुन्हा उफळून आला. हे भांडण सोडविणाऱ्या तरुणावरच चाकूने सपासप वार करण्यात आले. ही घटना शनिवारी (ता. २१) घडली. हरीविठ्ठलनगरात सादीक चॉंद देशमुख (वय १७) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहे.

जुन्या भांडणाच्या कारणावरुन पुन्हा त्याचे भावाचे आणि सूरज व भावेश (पूर्ण नाव माहीत नाही) या दोघांसोबत भांडण सुरू होते. भांडण सुरू असल्याचे कळताच सादीक भांडण सोडविण्यासाठी गेला. (Old in Harivitthal Nagar young man serious about controversy Jalgaon News)

त्याचा राग आल्याने सूरजने त्याला प्लॅस्टिकच्या पाईपने मारहाण केली, तर त्याचा भाऊ भावेशने त्याच्या हातातील चाकूने सादीकच्या हातावर आणि खांद्यावर वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. जखमीला तत्काळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले.

त्याच्या तक्रारीवरून सूरज व भावेश (दोघे रा. हरिविठ्ठलनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सुनील पाटील तपास करीत आहे.

