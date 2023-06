Jalgaon News : झाडाची फांदी पडून वृद्ध महिलेचा मृत्यू

Jalgaon News : वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे पिंपळी प्र. ज. (ता. अमळनेर) येथील सुंदरबाई तुकडू बाविस्कर (वय ८७) या महिलेच्या अंगावर निंबाच्या झाडाची फांदी पडल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. (old woman died after tree branch fell on her Jalgaon News)

दुपारी ११ ते १२ च्या दरम्यान तालुक्यात जोरदार वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावल्याने शेती पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

तलाठी स्वप्निल कुळकर्णी यांनी या घटनेचा पंचनामा केला. यावेळी सरपंच प्रेमराज चव्हाण, ग्रामसेवक विवेक सूर्यवंशी, पोलिस पाटील मीना महाजन व ग्रामस्थ उपस्थित होते.