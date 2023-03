Jalgaon News : वृद्धेला चौघांकडून मारहाण

By

जळगाव : शिवकॉलनीत वृद्धेला पाणीपट्टी भरण्यावरून घरातील सदस्यांनी लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करून गंभीर दुखापत केली. (old woman was brutally beaten by family members jalgaon news)

पाणीपट्टी भरण्यावरून सादिका युसूफ खान (वय ५९) यांचे शेजारी राहणारे सईद खान यांच्यासोबत बुधवारी (ता. २९) सकाळी नऊला वाद झाला.

त्यानंतर सईद खान, नजमा खान सईद खान, शबाना खान सईद खान, सलमान खान सईद खान (सर्व रा. शिवकॉलनी) यांनी सादीका युसूफ खान यांना लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. तसेच लोखंडी कॉलमवर ढकलून दिले.

यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. याप्रकरणी वृद्धेने दिलेल्या तक्रारीवरून चौघांविरुद्ध रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. महिला पोलिस नाईक उषा सोनवणे तपास करीत आहे.