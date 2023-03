Blood Test : महापालिकेत 'या' तारखेला 8 हजार रुपयांच्या रक्त चाचण्या मोफत होणार!

By

जळगाव : जागतिक महिला दिनानिमित्त (International Womens Day) जळगाव शहर महापालिकेतर्फे ८ मार्चला आठ हजार रुपयांच्या रक्त चाचण्या मोफत करण्यात येणार आहेत. (On International Womens Day Municipal Corporation will conduct free blood tests on March 8 jalgaon news)

महापालिकेंतर्गत दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान विभाग व महिला व बालकल्याण विभागातर्फे ८ मार्चला जागतिक महिला दिनानिमित विविध उपक्रमांसह महिला मेळावा होणार आहे.

महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात सकाळी अकारापासून ते दुपारी चारपर्यंत महिलांसाठी मोफत रक्त तपासणी शिबिर होईल. यात ३० प्रकारच्या रक्त चाचण्या मोफत करण्यात येतील.

जळगाव शहरातील महिलांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे अवाहन महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त विद्या गायकवाड, उपायुक्त गणेश चाटे यांनी केले आहे.