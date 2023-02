Jalgaon Crime News : कारच्या मागील सीटवरून दीड लाख लंपास!

जळगाव : शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या सागर पार्कजवळील पेट्रोलपंपाजवळ पंक्चर काढण्यासाठी उभ्या असलेल्या कारमधून दीड लाखाची रोकड (Cash) असलेली पिशवी चोरट्यांनी लंपास केली. (One and half lakh rupees in bag on back seat of car Thieves looted jalgaon news)

जयनगरातील रहिवासी व मेडिकल व्यावसायिक कनकमल उत्तमचंद राका (वय ६८) बुधवारी (ता. ८) रात्री आठच्या सुमारास घरी जात असताना, त्यांच्या कारचे टायर पंक्चर झाले. त्यामुळे ते सागर पार्कसमोरील पेट्रोलपंपाजवळ पंक्चर काढण्यासाठी थांबले.

कारच्या मागील सीटवरील पिशवीत दीड लाख रुपये त्यांनी ठेवले होते. पंक्चर काढत असताना, मागील सीटवरून दीड लाखाची रोकड असलेली पिशवी संधी साधत चोरट्यांनी लांबविली. काही वेळेनंतर श्री. राका यांना पैशांची पिशवी सीटवर नसल्याचे लक्षात आले.

त्यांनी सर्वत्र शोध घेतला. मात्र, पिशवी मिळून आली नाही. याबाबत राका यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. उपनिरीक्षक शांताराम पाटील तपास करीत आहेत.

