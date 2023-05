Jalgaon Accident News : दुचाकी घसरून चालकाचा मृत्यू

Jalgaon News : तालुक्यातील अंजाळे घाटाच्यावर ढाब्याजवळ दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील एकाचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली.

जामुनझिरा (ता. यावल) या आदिवासी पाड्यावर राहणारे जितेंद्र सुभराम बारेला आणि त्यांच्यासोबत असलेले राजू रूपसिंग पावरा हे दोघे त्यांच्या ताब्यातील दुचाकीने (क्रमांक- एम. एच. १९ इडी ५२८५) यावलकडून भुसावळकडे जात होते. (One person killed and another seriously injured in motorcycle accident Bike rider dies Jalgaon News)

घाट्याच्यावर ढाब्याजवळून जात असताना त्यांची दुचाकी अचानक घसरल्याने त्यावरील दोघे खाली कोसळले. यात जितेंद्र बारेला हा गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला तर राजू रूपसिंग पावरा हा गंभीर झाला आहे.

याबाबत राजू रूपसिंग पावरा (रा. जामुनझिरा, ता. यावल) यांनी फिर्यादीवरून अपघाताची नोंद करण्यात आली असून यावल पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सुनील मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.

