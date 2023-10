Jalgaon Crime News : शेतीच्या वादावरून एकावर विळ्याने हल्ला; चौघांवर गुन्हा

Jalgaon Crime News : शेतीच्या बांधावरून कोर्टात दावा दाखल असताना जागेत वखरणी का केली, या कारणावरून वाद होऊन एकाने विळ्याने वार केल्याने दोन जण जखमी झाले. ही घटना पुनखेडा (ता. रावेर) येथे घडली.

याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या परस्पर तक्रारीवरून चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (One was attacked with sickle over farm dispute jalgaon crime news)

पुनखेडा येथील सुभाष रामभाऊ पाटील व श्रीराम दलपत धनगर यांच्यात शेतजमिनीच्या मोजणीबाबत कोर्टात दावा दाखल आहे. श्रीराम धनगर हे शुक्रवारी (ता. २९) या जागेत वखरणी करीत असल्याने सुभाष पाटील यांनी याबाबत धनगर यांना जाब विचारला. याचा राग आल्याने धनगर यांचा मुलगा अमोलने हातातील विळा पाटील यांच्या डोक्यावर मारून जखमी केले.

मनोज पाटील यास श्रीराम धनगरने दगड पाठीवर मारून दुखापत केली, असे मनोज पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केले आहे.

याच घटनेत वखरणी करणाऱ्या श्रीराम धनगर यांना सुभाष पाटील यांनी दगड मारून दुखापत केली. अमोल धनगर यांच्या फिर्यादीवरून रावेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या घटनेत दोघे जखमी झाले आहेत. येथील ग्रामीण रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करून पुढील उपचारार्थ जळगावच्या सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आले. पोलिस निरीक्षक कैलास नागरे यांच्या मार्गदशनाखाली तपास सुरू आहे.