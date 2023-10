Central Railway News : मध्य रेल्वेकडून ‘वन वे’ विशेष गाड्या

By

Central Railway News : रेल्वेने जाण्यासाठी प्रवाशांची मोठी गर्दी होते. प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वेने मुंबई ते नागपूर विशेष भाड्यावर २ वन वे स्पेशल ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (One way special train from Central Railway Jalgaon news)

लोकमान्य टिळक टर्मिनस – नागपूर सुपरफास्ट स्पेशल (वन वे) ०१०११ सुपरफास्ट वन-वे स्पेशल लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून उद्या (ता.७ ) व परवा (ता.८) रात्री दहाला सुटेल. दुसऱ्या दिवशी दुपारी एकला नागपूरला पोहचेल.

ही गाडी ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, बडनेरा, धामणगाव, पुलगाव आणि वर्धा येथे थांबेल. यात सात स्लीपर क्लास, एक- टू एसी कोच, तीन - थ्री एसी कोच, पाच जनरल कोच असतील, अशी माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.