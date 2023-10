Jalgaon News : इस्राईलविरोधी बॅनरबाजी; पाचोरा पोलिस यंत्रणा अलर्ट

By

Jalgaon News : येथील शहराच्या मध्यवर्ती भागातील हुसैनी चौकात व राष्ट्रीय महामार्गावर काही समाजकंटकांनी इस्राईलविरोधात बॅनरबाजी करून शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पोलिस यंत्रणेने अलर्ट मोडवर येऊन बॅनर काढून बॅनरबाजी करणाऱ्यांचा शोध सुरू केला आहे. (pachora police on alert due to banner against israel jalgaon news )

पॅलेस्टाईनमधील हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्राईलवर हल्ले करून प्रचंड जीवित व वित्तहानी केली.

या प्रकारानंतर काहींनी इस्राईलला पाठिंबा दिला, तर काहींनी हमास संघटनेचे समर्थन केले. या क्रिया-प्रतिक्रियांचे लोण ग्रामीण भागापर्यंत पोचले असून, पाचोरा येथे शुक्रवारी रात्री देशमुख वाडी भागातील हुसैनी चौक परिसरात ‘इस्राईल बॉयकॉट’ लिहिलेले बॅनर लावण्यात आले.

पोलिसांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन बॅनर काढून शांतता अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शनिवारी सकाळी पुन्हा राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या जारगाव चौफुली ते समर्थ पेट्रोलपंपापर्यंतच्या भागात ‘इस्राईल बॉयकॉट’ असा उल्लेख असलेले बॅनर लावले.

या प्रकारामुळे पोलिस यंत्रणा अलर्ट झाली असून, बॅनरबाजी करून शांतता भंग करणाऱ्यांचा पोलिस शोध घेत आहेत.