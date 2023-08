Jalgaon News : जिवंत माणसाचे नाव शहीद स्मारकावर! पंचायत समितीचा भोंगळ कारभार

By

Jalgaon News : देशासाठी शहीद झालेल्या चाळीसगाव तालुक्यातील वीर जवानांच्या आठवणींना उजाळा मिळावा व त्यांच्यापासून राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा मिळत राहावी, या उद्देशाने पंचायत समितीच्या माध्यमातून १५ ऑगस्टला पंचायत समितीच्या आवारात शहीद स्मारकाचे अनावरण करण्यात आले होते. (Panchayat Samiti put name of living man on Martyrs Memorial jalgaon news)

या स्मारकावर हुतात्मा झालेल्या वीरांची नावे टाकण्यात आली होती. परंतु या स्मारकातील नावांमध्ये पंचायत समितीकडून मोठी चूक झाली आहे. पंचायत समितीच्या आवारातील शहीद जवानांच्या स्मारकावर सागर बबनराव नागणे या तरुणाचे नाव टाकण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, सागर बबनराव नागणे हा तरुण जिवंत असून, त्याने पंचायत समितीचा भोंगळ कारभार समोर आणला आहे. चाळीसगाव तालुक्यात या नावाचे कुठलीही व्यक्ती शहीद झाली नसल्याचा दावा देखील सागर नागणे या तरुणाने केला आहे. तर ही गंभीर चूक लक्षात येताच पंचायत समितीने स्मारकावरील नाव हटवले असून, खेद व्यक्त केला आहे.

"तहसील कार्यालयामध्ये शहीद झालेल्या जवानांची नोंद असते. तरी देखील पंचायत समितीने मी जिवंत असताना शहिदांच्या स्मारकावर माझे नाव टाकल्यामुळे मला वाईट वाटले आहे. जर माझ्या नावाचा जवान जर खरच शहीद झाला असेल तर पंचायत समितीने स्पष्ट करावे." - सागर बबनराव नागणे, चाळीसगाव

"चाळीसगाव तालुक्यातील तांबोळे गावातील शहीद झालेल्या जवानाचे नाव सागर नागणे या नावाशी मिळते जुळते असल्याने अनावधानाने ही चूक झाली आहे. ही चूक लक्षात येताच पंचायत समितीने चूक सुधारली आहे." - नंदकुमार वाळेकर, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, चाळीसगाव