Jalgaon News : पाडसे विकास संस्थेवर परिवर्तन पॅनलचे वर्चस्व

Jalgaon News : तालुक्यातील पाडसे येथील विविध कार्यकारी सोसायटीवर आमदार अनिल भाईदास पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली परिवर्तन पॅनलचा (Parivartan Panel) दणदणीत विजय झाला आहे. (parivartan panel under leadership of MLA Anil Patil won victory over various executive societies jalgaon news)

ही निवडणूक नुकतीच पार पडल्यानंतर सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांचे स्वागत व सत्कार अनिल पाटील यांनी केला. या वेळी सोबत डॉ. रामराव पाटील, गौरव पाटील, संतोष पाटील, चतूर पाटील, संतोष पाटील, विठ्ठल पाटील, आबाजी पाटील, राजेंद्र पाटील, निंबा पाटील, रामकृष्ण कोळी आदी उपस्थित होते.

विजयी उमेदवार असे

गणेश पाटील, मुकेश्वर कोळी, विश्वास कोळी, रामभाऊ पाटील, वसंत पाटील, विकास पाटील, खंडू पाटील, प्रकाश पाटील, गिरीश पाटील, पुष्पाबाई सनेर, चंद्रभागाबाई पाटील, सुखदेव गव्हाणे, एकनाथ नाथबुवा. दरम्यान, राजेंद्र पाटील, राहुल पाटील, हंसराज सनेर यांनी पॅनल विजयी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.