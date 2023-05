Jalgaon News : फैजपूरला व्यापारी संकुलाच्या संरक्षकभिंतीचा काही भाग तुटला

By

Jalgaon News : शहरात शनिवारी (ता. २९) आलेल्या वादळी वाऱ्याने घरांची पत्रे उडाली. यात पालिकेच्या मौलाना आझाद व्यापारी संकुलाच्या दुसऱ्या मजल्याच्या गच्चीवरील सरंक्षकभिंतीचा काही भाग तुटला. (Part of protective wall of Faizpur business complex was broken jalgaon news)

भिंत तुटल्याची ही दुसरी, तिसरी घटना असल्याने या सरंक्षकभिंतीचे मजबूत बांधकाम करण्यासह छताची गळती बंद करण्यासाठी दुरुस्ती करण्याची मागणी गाळेधारकांकडून पुढे आली आहे. शहरातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या आठवडे बाजाराला लागून मौलाना आझाद व्यापारी संकुल फैजपूर पालिकेतर्फे उभारण्यात आले आहे.

यातील दुकाने व्यावसायिक दृष्टीने महत्त्वाची आहे. दुमजली असलेल्या या व्यापारी संकुलाचे तळमजल्यावरील सर्वच गाळ्यांमध्ये विविध व्यावसायिक दुकाने आहेत. तर दुसऱ्या मजल्यावरील काही गाळे वापराविना रिकामे आहेत. दरम्यान, या पूर्वी देखील या व्यापारी संकुलाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सरंक्षकभिंतीचा काही भाग तुटल्याचे समोर आले होते.

तसेच भिंत तुटण्याच्या घटना अधूनमधून नेहमीच होत आहेत. आता शनिवारी झालेल्या वादळी पावसाने या संकुलाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील छतावरील गाळ्यांचा समोरील भागाची व दक्षिणेकडील सरंक्षकभिंत तुटल्या आहेत. पालिकेकडून मात्र या गंभीर घटनेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची पाहणी करून व गांभीर्याने लक्ष घालून सरंक्षकभिंतीचे नव्याने मजबूत बांधकाम करावे, तसेच पाणी साचून असल्याने गळती लागते. त्याचीही दुरुस्ती करावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, याबाबत बांधकाम अभियंत्यांना प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.