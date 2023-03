Jalgaon Crime News : दुचाकी मागण्यावरून चक्क एकाला मारला ग्लास

जळगाव : शहरातील प्रभात चौकातील परदेशी सोडा गाडीच्या दुकानाजवळ दुचाकी परत मागितल्याच्या कारणावरून एकाला काचेचा ग्लास मारून गंभीर दुखापत केली. (person was hit by glass due to request for return of two wheeler jalgaon crime news)

दीपक बाबूलाल झंवर (वय ५३, रा. कासमवाडी) हे दूध डेअरीचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतात. सोमवारी (ता. १३) दुपारी चारच्या सुमारास दीपक झंवर प्रभात चौकातील परदेशी सोडा गाडीच्या दुकानाजवळ दुचाकी घेण्यासाठी आले.

त्याठिकाणी महाबळमधील कुंदन चौधरी (पूर्ण नाव माहीत नाही) त्या ठिकाणी आला. दीपक झंवर यांनी कुंदनकडे त्यांची दुचाकी मागितली. याचा राग आल्याने कुंदनने त्याच्या हातात असलेला काचेचा ग्लास दीपकच्या डोक्यावर मारून फेकला.

दीपकला गंभीर दुखापत झाली. नागरिकांनी त्याला तत्काळ जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. उपचार घेतल्यांनतर त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात संशयित कुंदन चौधरी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक सुनील पाटील तपास करीत आहे.