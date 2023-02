Jalgaon News : फुले मार्केट उघडले, अतिक्रमणाचा तिढा कायम

जळगाव : शहरातील महात्मा फुले मार्केटच्या व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. ३) दुकाने उघडली. मात्र, अतिक्रमणाचा तिढा कायम आहे. सांयकाळी पाचपर्यंत महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या पथकाचा जागता पहारा होता.

मात्र, हे कर्मचारी निघून गेल्यानंतर दुकाने लावण्यासाठी अतिक्रमणधारकांची झुंबड उडाली आणि पुन्हा मार्केटमध्ये अतिक्रमणाची जत्रा भरली होती. (Phule Market opened encroachment problem continues Watch vigilance of encroachment squad After five in evening Sambad Jalgaon News)

महात्मा फुले मार्केटमध्ये अतिक्रमणधारक व दुकानदार यांच्यात गुरुवारी (ता. २) वाद झाले. त्यामुळे दुकानदारांनी दुकाने बंद ठेवून अतिक्रमण कायमचे हटविण्याच्या मागणीचे निवेदन आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना दिले. अतिक्रमणधारकांचा बंदोबस्त न केल्यास बेमुदत बंद ठेवण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.

दुकाने उघडली, पण...

फुले मार्केटमधील दुकानदारांनी शुक्रवारी दुकाने उघडली. नियमित व्यवहार सुरू होते. अतिक्रमणधारकांची दुकाने लागली नाहीत. त्यामुळे बाजारातील मुख्य रस्ताही मोकळा होता. अतिक्रमण निर्मूलन पथकाचे कर्मचारी व पोलिसही पाहारा देत होते. मात्र, सायंकाळी अतिक्रमण होणार, याची भिती दुकानदारांना होती.

सायंकाळी पाचनंतर अतिक्रमण निर्मूलन पथकाचे कर्मचारी फुले मार्केटमधून निघून गेले. त्यांनी त्या ठिकणाहून ट्रॅक्टर व वाहने काढून घेतली. त्यानंतर मात्र मार्केटमध्ये दुकाने लावण्यासाठी अतिक्रमणधारकांची एकच झुंबड उडाली. अगदी गाड्या आणि लोखंडी पेट्यांचे आवाज येऊ लागले आणि सायंकाळपर्यंत मोकळे असलेल्या रस्त्यांवर दुकांनाची जत्रा भरली.

रात्री आठपर्यंत कर्मचारी ठेवा

फुले मार्केटमधील दुकानदारांनी अतिक्रमण कायमचे हटवावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबत दुकानदारांनी सांगितले, की इतर ठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे कर्मचारी रात्री आठपर्यंत असतात. मग फुले मार्केटमध्येच पाचपर्यंत का असतात. त्यांचीही नियुक्ती रात्री आठपर्यंत करावी. त्यामुळे अतिक्रमणधारक पुन्हा या ठिकाणी दुकाने लावणार नाहीत.

