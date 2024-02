Amalner Marathi Sahitya Sammelan : शमीभा पाटील यांचा तृतीयपंथीयांवरील परिसंवादात सवाल

Amalner Marathi Sahitya Sammelan : आम्हीही तुमच्यासारखी हाडामासाची माणसं आहोत. मात्र ‘विश्वची माझे घर’ संकल्पनेत आम्ही नव्हतो. विज्ञान कक्षा रुंदावल्या, कादंबरीत एलियन आला. मात्र, प्रस्थापित साहित्यिकांकडून पारलिंगी, द्विलिंगी समुदायाबद्दल लिहलं गेल्याचं आढळत नाही. साहित्य विश्वाचे डोळे आमच्याकडे बघताना बंद का?, असा सवाल कवयित्री-अभ्यासक शमीभा पाटील यांनी उपस्थित केला.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र व अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘तृतीयपंथी समुदायाचे मराठी साहित्यातील चित्रण आणि स्थान’ या विषयावरील परिसंवादात त्या बोलत होत्या. (Poet scholar Shamibha Patil raised question why eyes of literary world are closed while looking at us jalgaon news)