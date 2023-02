Jalgaon News : गो-तस्करीच्या संशयातून ट्रक पेटवणारे अटकेत

अमळनेर(जि. जळगाव) : बाजारातील गुरे घेऊन जाणाऱ्या वाहनावर चोरीच्या (Thief) गुरांची वाहतूक करत असल्याचा संशय तसेच त्या वाहनाचा पाठलाग करून चालकास मारहाण करून

चारचाकी मालवाहू वाहन जाळून टाकल्याची घटना १३ फेब्रुवारीला रात्री एकच्या सुमारास चांदणी कुऱ्हा रस्त्यावरील सती माता मंदिराजवळ घडली होती. (police arrested suspect who set fire to truck on suspicion of cow smuggling jalgaon crime news)

या प्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ तपासचक्रे फिरवून सातपैकी चार संशयिताना ताब्यात घेतले आहे. शिरपूर येथून बाजारातील १० जनावरे घेऊन निघालेले मालवाहू वाहन (एमएच १९, सीवाय ४२९७) गुरे सोडण्यासाठी नेरी (ता.जामनेर) येथे १२ फेब्रुवारीला रात्री अकराच्या सुमारास जात असताना दोन चारचाकी व एक दुचाकीवरील सात जणांनी धरणगावकडे जात असताना १३ फेब्रुवारीला रात्री एकच्या सुमारास अडविले.

या वेळी मारहाण होईल, या धाकाने चालक गाडी सोडून पळण्याचा प्रयत्न करीत असतांना युवकांनी त्यास पाठीवर दगड मारून जखमी केले. चालक गाडी सोडून शेतात लपून राहिला व गाडीत बाजारातून नेरी (ता.जामनेर) येथे पोचविण्यासाठी आणलेले १० जनावरे गाडीतून उतरवून सोडून दिले.

ताब्यात असलेले चारचाकी मालवाहू वाहनाला आग लावून जाळून टाकण्यात आले. त्यात गाडीचे सुमारे दोन लाखांचे नुकसान झाले आहे. संदीप रमेश शिरसाठ यांनी अमळनेर पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीवरून २० ते ३० वयोगटातील सात तरुणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचातपास पोलिस नाईक मिलिंद बोरसे यांच्याकडे आहे.

दरम्यान, गो-तस्करीच्या संशयातून घडलेल्या या गुन्ह्यात तत्काळ पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवून चार संशयिताना ताब्यात घेतले आहे. यात संशयित अक्षय सुनील पाटील, निखिल चंद्रशेखर पाटील, चेतन रवींद्र पाटील, भटू दिलीप पाटील (रा. शनिपेठ वर्णेश्वर महादेव, अमळनेर) या चौघांना अटक करण्यात आली आहे.