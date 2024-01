Jalgaon News : पोलिस दल अलर्ट मोडवर; कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सुट्या रद्द

Jalgaon News : अयोध्येत सोमवारी (ता. २२) प्रभू श्रीराम यांची विधिवत स्थापना करण्यात येत आहे. देशभर श्रीराम मंदिर स्थापना दिवस दिवाळीप्रमाणे साजरा करण्यात येत असून, जळगावातही गेल्या दोन दिवसांपासून उत्साहाला उधाण आले आहे.

सोमवारी जिल्‍हाभरात मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात आले असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस दल अलर्ट मोडवर आले असून, संपूर्ण पोलिस दल तैनात राहणार आहे. (police force put on alert mode to maintain law and order and entire police force deployed jalgaon news)