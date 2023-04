Jalgaon Postal Court : टपाल कार्यालयाच्या कामांबाबत तक्रारींचे सहा आठवड्यांच्या आत निराकरण झाले नसेल व समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल, अशा तक्रारींच्या निराकरणासाठी जळगाव विभाग अधीक्षक डाकघर (Jalgaon Postal Court) यांच्यातर्फे गुरुवारी (ता. १३) दुपारी चारला कार्यालयात डाक अदालत होणार आहे. (postal court will be held on 13th April by Divisional Superintendent of Post Office jalgaon news)

अदालतीत टपाल वस्तू, स्पीड पोस्ट, काउंटर सेवा, डाक वस्तू, पार्सल, मनीऑर्डर, बचत बॅंक खाते प्रमाणपत्र यासंदर्भातील तक्रारी विचारात घेतल्या जातील. तक्रारींचा उल्लेख सर्व तपशीलांसह करावा.

संबंधितानी डाक सेवेबाबतची आपली तक्रार दोन प्रतीत ‘अधीक्षक डाकघर कार्यालय, पहिला माळा, हेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, जळगाव यांच्या नावे अतिरिक्त प्रतीसह १० एप्रिलपर्यंत अथवा तत्पूर्वी पोहोचेल, अशा बेताने पाठवावी. तद्‌नंतर आलेल्या तक्रारींवर कारवाई केली जाईल. मात्र, त्यांचा डाक अदालतीत विचार केला जाणार नाही, असे डाकघर कार्यालयाच्या अधीक्षकांनी कळविले आहे.