Jalgaon News : देशातील अराजकतेविरुद्ध लढण्यासाठी काँग्रेसमध्ये प्रवेश : प्रतिभा शिंदे

Jalgaon News : देशातील अराजकतेविरुद्ध लढण्यासाठी काँग्रेसमध्ये प्रवेश : प्रतिभा शिंदेआज संपूर्ण देशात लोकशाहीमूल्य पायदळी तुडविले जात आहे. देशाचे सरकार सामान्यांच्या हिताचे न राहाता केवळ मूठभरांच्या कल्याणासाठी काम करणारे बनले आहे.

देशातील वातावरण अराजकतेकडे जात आहे, त्याविरुद्ध लढण्यासाठी आपण काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.