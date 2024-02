Jalgaon News : मराठा ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्र राहणे गरजेचे : प्रवीण गायकवाड

Jalgaon News : सद्यस्थितीत सामाजिक व राजकीय वातावरण चांगले नाही. मराठा विरुद्ध ओबीसी का झाली, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. हे दोन्ही समाज एकत्र काम करीत होते, ते तसेच एकत्रित रहावेत, अशी अपेक्षा संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी केले.

ते १८ व्या विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते.