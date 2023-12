Jalgaon Crime News : खुनाच्या गुन्ह्यात कैदी असलेला गुड्ड्या अटकेत; रेल्वेने पळून जाण्यापूर्वीच पोलिसांची झडप

Jalgaon Crime News : साधारण पाच वर्षापूर्वी झालेल्या खुनाच्या गुन्ह्यात जन्मठेप झालेला कैदी कानशा बहाब शेख उर्फ गुड्ड्या (वय-२६, रा.तांबापुरा) कारागृहातून रजेवर सुटला आणि फरार झाला होता.

गुन्हा दाखल होताच एमआयडीसी पोलिसांनी ४८ तासांत त्याच्या मुसक्या आवळल्या असून सुरत येथे पळून जात असताना रेल्वे स्थानकावरच त्याच्यावर झडप घालत ताब्यात घेतले.(prisoner sentenced to life imprisonment for murder is arrested by police jalgaon crime news)