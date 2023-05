Sindhutai Sapkal : जळगावात गुरूवारी आठवणीतील आई; उलगडणार जीवनप्रवास

Jalgaon News : प्रत्येकालाच आपल्या आईविषयी जिव्हाळा असतो, जो शब्दात व्यक्त करता येत नाही. (program aathavanitli aai will be held on 18 may jalgaon news)

अनाथांची ‘माई’मधली ‘आई’ अनुभवण्यासाठी मल्टी मीडिया फिचर्स प्रा. लि. प्रस्तुत ‘आठवणीतील आई’ हा कार्यक्रम येत्या गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेसातला शहरातील महाबळ परिसरातील छत्रपती संभाजीराजे नाट्यसंकुल येथे होणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रायोजकत्व भवरलाल अ‍ॅण्ड कांताबाई जैन फाऊंडेशनने स्वीकारले आहे.

‘नकुशी’ म्हणजे पद्मश्री स्व. सिंधुताई सपकाळ... माईंच्या जीवनाची सुरवात जरी नकुशीने झाली असली, तरी त्यांनी एका अग्नीदिव्याप्रमाणे संघर्ष केला. केवळ स्वत:चेच नव्हे, तर हजारो अनाथांच्या ‘जीवनाचं सोनं’ केले.

अशा या अनाथांच्या माईंना ४ जानेवारी २०२२ला परमेश्‍वराने त्यांच्याजवळ स्थान दिले. असे असले तरी त्यांच्या कार्याचा ठसा ममता सपकाळ व सहकारी अविरत पुढे नेत आहेत. ‘आठवणीतील आई’ या कार्यक्रमात सिंधुताईंचा जीवनप्रवास सांगण्यासाठी, तसेच त्यांच्या पश्‍चात संस्थेचे कार्य, मुलांचा सांभाळ कशा पद्धतीने होत आहे, या विषयावर प्रसिद्ध मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ हे सौ. सपकाळ यांची भावोत्कट मुलाखत घेणार आहेत.

सौ. ममता म्हणजे सिंधुताईंची लेक. सिंधुताईंनी जेव्हा हजारो अनाथांच्या आयुष्यामध्ये सौख्याचे रंग भरण्यासाठी आपले आयुष्य वेचायचे ठरविले, तेव्हा त्यांच्या पोटच्या गोळ्याचं म्हणजेच ममताताईचं काय करायचं? हा त्यांच्यापुढील यक्षप्रश्‍न होता.

तेव्हा केवळ ममताताईंच्या समजुतदारपणामुळे व आसामान्य त्यागशील स्वभावामुळे त्या हजारो अनाथांच्या जीवनातील कल्पवृक्षाचे काम करु शकल्या. ‘माई’ या आपल्या जन्मदात्या असल्या, तरी जेवढा त्यांच्यावर व त्यांच्या प्रेमावर माझा अधिकार आहे तेवढाच, किंबहुना त्याहून थोडा जास्तच अधिकार भारतातल्या शेकडो मुला-मुलींचा आहे. हे सत्य मी कोवळ्या वयातच स्विकारले होते. असं ममताताई म्हणतात. त्या या कसोटीत खऱ्या उतरल्याने आज महाराष्ट्रातील कित्येक मुले सुखी झाली आहेत.

सन्मानिकेसाठी संपर्क

सिंधुताईंच्या पश्‍चात आजमितीला २१० हून अधिक अनाथ मुला-मुलींचा सांभाळ, १५० हून अधिक भाकड गाईंची सेवा माईंची लेक ममताताईंसह एकूण ६४ सेवाभावी सहकारी पूर्ण निष्ठेने करीत असून, माईंचे कार्य आजही सुरु आहे. कार्यक्रमाच्या सन्मानिकेसाठी शहरातील आकाशवाणी केंद्रासमोरील मल्टी मीडिया फिचर्स प्रा. लि. येथे संपर्क साधावा. प्रवेश सर्वांसाठी खुला व नि:शुल्क आहे.