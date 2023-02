Jalgaon News : हळदीच्या कार्यक्रमातूनच शासनाला लिहिले पत्र; धरणासाठी 51 हजार पत्र शासनाला जाणार

अमळनेर : तालुक्यातील पाडळसे धरण गतीने पूर्ण व्हावे, यासाठी जनआंदोलन समितीच्या ५१ हजार पत्र लेखन आंदोलनात ठिकठिकाणी उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, जानवे येथे हळदीच्या समारंभात वधू-वर आणि वऱ्हाडी मंडळींनी देखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नावे धरणासाठी पत्र लिहून आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे.

तर तालुक्यातील विविध कार्यकारी सोसायटीच्या सचिवांनीही मासिक सभेत पत्र लिहून आंदोलनात सहभाग नोंदविला आहे. (Program of Haldi kunku Letter to Government fifty one thousand letters will go to government for dam Jalgaon News)

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Jalgaon News | खेडीभोकरी ते भोकरदरम्यान तापी नदीवर होणार पूल : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

जानवे येथील माजी सरपंच भटू पाटील यांचे सुपुत्र शुभम पाटील व श्रीराम देवरे यांची कन्या गायत्री यांच्या हळदीच्याप्रसंगी उपस्थित वऱ्हाडी मंडळीने वेळ काढून पाडळसे धरणासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नावे पत्र लिहून आपले सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडले.

शिवधर्म पद्धतीने पार पडलेल्या या हळदीच्या लग्न सोहळ्यात आर. बी. पाटील, वसुंधरा लांडगे यांनी विधिवत कार्य पार पाडताना सामाजिक योगदान देण्याचा आदर्श वधू-वर यांनी त्यांच्या नातेवाईक मंडळींसह निर्माण केला आहे. याप्रसंगी ज्येष्ठ शेतकरी नेते प्रा. शिवाजीराव पाटील, विश्वास पाटील, माजी सभापती श्याम अहिरे, माजी सरपंच रावसाहेब पाटील, रुपाली पाटील, दिनेश पाटील यांच्यासह आजी माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Recruitment News : रिक्तपदे भरतीचा मार्ग मोकळा; महासभेत प्रस्ताव मंजूर!