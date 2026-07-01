Jalgaon News : पावसाच्या सरींनी वाढवली भजी-वड्यांची चव! बाजारपेठेत उलाढाल; चहा, इतर गरम पदार्थांच्या विक्रीत वाढ

जळगाव - पावसाळ्याच्या आगमनानंतर शहरातील खाद्यपदार्थांच्या बाजारपेठेला नवसंजीवनी मिळाली असून भजी, वडे, समोसे, कचोरी, चहा आणि इतर गरम पदार्थांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. वातावरणातील गारवा आणि पावसाच्या सरींमुळे नागरिकांचा कल गरमागरम खाद्यपदार्थांकडे वाढल्याने शहरातील हॉटेल, टपऱ्या आणि खाद्यव्यावसायिकांच्या व्यवसायाला चांगली चालना मिळत आहे..शहरातील विविध भागांमध्ये सकाळपासूनच भजी, बटाटेवडे, कांदाभजी, मिरची भजी, साबुदाणा वडे आणि चहाच्या स्टॉलवर ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. विशेषतः कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी आणि कुटुंबीय पावसाळी वातावरणाचा आनंद घेत गरम पदार्थांचा आस्वाद घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..व्यावसायिकांच्या माहितीनुसार, उन्हाळ्याच्या तुलनेत पावसाळ्यात गरम खाद्यपदार्थांच्या विक्रीत २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होते. कांदाभजी, बटाटेवडे आणि चहाला सर्वाधिक मागणी असून संध्याकाळच्या वेळेत ग्राहकांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे अनेक व्यावसायिकांनी अतिरिक्त कर्मचारी ठेवण्यासह खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनातही वाढ केली आहे..कच्च्या मालाच्या मागणीतही वाढपावसाळ्यामुळे कच्च्या मालाच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. बेसन (८० ते १०० प्रति किलो), बटाटे (२० ते ३० प्रति किलो), कांदा (२५ ते ३५ प्रति किलो), हिरवी मिरची (५० ते ८० प्रति किलो) तसेच खाद्यतेलाच्या विक्रीत वाढ झाल्याचे घाऊक व्यापाऱ्यांनी सांगितले. परिणामी, किरकोळ बाजारपेठेतील उलाढालीलाही चांगला हातभार लागला आहे..अस्वच्छ खाद्यपदार्थांचे सेवन टाळावैद्यकीय तज्ज्ञांनी नागरिकांना उघड्यावर विकल्या जाणाऱ्या अस्वच्छ खाद्यपदार्थांचे सेवन टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. स्वच्छता आणि दर्जेदार खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. एकूणच, पावसाळ्याच्या आगमनाने जळगावच्या बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून गरमागरम भजी, वडे आणि चहाच्या साथीने शहरवासीय पावसाचा आनंद लुटताना दिसत आहेत..पावसाळा सुरू होताच भजी, बटाटेवडे आणि चहाच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. रोजच्या तुलनेत सध्या ३० ते ४० टक्के अधिक ग्राहक येत आहेत. विशेषतः संध्याकाळच्या वेळेत दुकानासमोर गर्दी होत असल्याने अतिरिक्त कर्मचारी ठेवावे लागले आहेत. पाऊस सुरू राहिल्यास पुढील काही महिन्यांत व्यवसाय आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.- राजेश सुरवाडे, भजी-वडा विक्रेता, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.