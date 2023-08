Jalgaon News : अत्याचाराच्या घटनांबाबत लोकगीतातून सरकारला आर्त हाक! राजू साळुंखेंनी व्यक्त केल्या भावना

Jalgaon News : मणिपूर येथील महिलांवर अत्याचार करत त्यांची धिंड काढण्यात आली होती.

तसेच भडगाव (ता. गोंडगाव) येथील आठ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करत तिला अमानुषपणे जिवे मारल्याची समाजाला काळीमा फासणारी घटना घडल्यामुळे सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. (Raju Salunkhe expressed his sentiments of killer should be severely punished in folk song jalgaon news)

क्रूर कृत्य करणाऱ्या नराधमांना फाशी व्हावी, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर पारोळा येथील अहिराणी व मराठी लोकगीत कलावंत राजू साळुंखे यांनी मणिपूर व गोडगाव येथील घटनांचा समाजमनावर खोलवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन आपल्या लोकगीतातील त्यांनी सरकारला हाक दिली आहे.

नराधमाला कठोर शिक्षा द्यावी, अशा भावना त्यांनी लोकगीतातून व्यक्त केल्या आहेत. त्यांचे हे लोकगीत सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

नराधमास कठोर शिक्षा व्हावी व अन्याय झालेल्या कुटुंबांना राज्य सरकारने धीर द्यावा, अशी भावना साळुंखे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.