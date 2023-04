Jalgaon Crime : आजारी महिलेस दुधातून झोपेच्या गोळ्या देत अत्याचार

By

जळगाव : शहरातील रामानंदनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विवाहितेला दूधात झोपेच्या गोळ्या देऊन अत्याचार केला. वारंवार घडणाऱ्या प्रकारातून जाणीव झाल्याने विवाहितेने त्या गोष्टीस नकार दिला. त्यानंतर तिला मुलगा व पतीचा खून करण्याची धमकी देण्यात आली. (rape of married woman by giving sleeping pills in milk jalgaon crime news)

जळगाव शहरात भाड्याचे घर घेण्यासाठी विवाहितेला जयदीप पाटील याने मदत केली होती. तेव्हापासून मैत्री झाल्याने त्याचे त्या विवाहितेच्या घरी ये-जा वाढली. पीडितेच्या पतीची बदली झाल्याने ते नोकरीच्या ठिकाणी गेले.

एकदा पीडिता आजारी पडली. तेव्हा जयदीप पाटील याने गरम दूधात झोपेच्या गोळ्या मिसळून पीडितेवर अत्याचार केला. घडला प्रकार कुणालाही सांगू नये, म्हणून तो ब्लॅकमेल करीत होता. ४ जानेवारी २०२२ ते ३ एप्रिल २०२३ दरम्यान त्याने विवाहितेवर अत्याचार केला. विवाहितेने नकार दिल्यावर जयदीप याने मुलगा व पतीचा खून करण्याची धमकी दिली.

जयदीप याने विवाहितेला मारहाण केली. याबाबत विवाहितेने मंगळवारी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात जयदीप पाटील याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहिदास गभाले तपास करीत आहेत.

दरम्यान, अत्याचार केल्याने पीडिता सावध होऊन त्याच्यापासून लांब राहू लागली. त्यामुळे जयदीप पाटील याने तिच्या पतीलाच फोन करून आमचे संबंध होते. आता ती दुसऱ्यासोबत जुळली आहे, असे खोटे सांगितले. त्यावरून पीडितेच्या पतीने पोलिस चौकशी केल्यावर घडलेल्या प्रकाराचा उलगडा झाला.