Jalgaon News : नवजात शिशुवर दुर्मिळ पेटंट युरॅकसची शस्त्रक्रिया यशस्वी!

By

जळगाव : जन्मत:च शिशुच्या बेंबीतून पोटातील आतडे आणि मुत्राशयाची पिशवी बाहेर आल्याने शिशुच्या (newborn) जीवाला धोका निर्माण झाला होता. (rare patent urachus surgery on newborn was successful by doctor jalgaon news)

डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील तज्ज्ञांनी या नवजात शिशुवर अत्यंत दुर्मिळ असलेली पेटंट युरॅकसची शस्त्रक्रिया यशस्वी केली.

गेल्या आठवड्यात भुसावळ येथील महिलेने गोंडस शिशुला जन्म दिला. नवजात शिशुच्या नाभिकेतून पोटातील आतडे आणि मुत्राशयाची पिशवी बाहेर आली होती. ही परिस्थिती लक्षात घेता बाल शल्यचिकित्सक डॉ. मिलिंद जोशी यांनी शिशुची तपासणी करून शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

डॉ. उल्हास पाटील वैद्यकीय रुग्णालयात तब्बल दीड तास नवजात बाल शल्यचिकित्सक डॉ. मिलिंद जोशी आणि निवासी डॉ. श्रीयश सोनवणे यांनी शिशुवर पेटंट युरॅकस ही दुर्मिळ शस्त्रक्रिया यशस्वी केली.

या शस्त्रक्रियेदरम्यान नवजात शिशुच्या नाभिकेतून बाहेर आलेले आतडे आणि मुत्राशयाची पिशवी सुयोग्य आत टाकण्यात आली. त्यानंतर नवजात शिशुच्या नाभिकेची पुर्नरचना केल्याने शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरली.